حزب الله: استهدفنا مقر إقامة قائد سلاح الجو في جيش الإحتلال بسربٍ من المُسيّرات الانقضاصية

أعلن حزب الله اللبناني، أن مجاهديه استهدفوا بتاريخ الـ18 نوفمبر الجاري أحد الأهداف العسكريّة الحساسة في مدينة تل أبيب.

وبحسب بيان حزب الله، فإن الهدف الحساس الذي تم قصفه هو مقر إقامة قائد سلاح الجو في جيش الاحتلال الصهيوني اللواء تومار بار.

وأوضح المصدر نفسه أن عملية الاستهداف تمت بواسطة سربٍ من المُسيّرات الانقضاصية النوعيّة.

وأكد حزب الله أن عملية الهجوم على مقر إقامة اللواء حققت أهدافها بدقة، وسط فرض قيود مشدّدة من قبل الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الحادثة.