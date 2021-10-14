حزب الله: الإعتداء يهدف إلى جر البلاد إلى الفتنة

قال حزب الله وحركة أمل، تعليقا على الاعتداء على تظاهرة الطيونة في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، إن الاعتداء يهدف إلى جر البلد لفتنة ‏مقصودة يتحمل مسؤوليتها المحرضون.

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وأورد البيان، أنه “في تمام الساعة العاشر وخمسٍ وأربعين، وعلى أثر توجه المشاركين في التجمع السلمي أمام قصر ‏‏العدل، استنكاراً لتسييس التحقيق في قضية المرفأ، وعند وصولهم إلى منطقة الطيونة ‏‏تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قناصين متواجدين على أسطح البنايات المقابلة، والذي ‏‏تبعه إطلاق نار مكثف أدّى إلى وقوع شهداء وإصابات خطيرة، حيث أن إطلاق ‏‏النار كان موجهاً إلى الرؤوس”.

وأكد البيان أن “هذا الاعتداء يهدف إلى جر البلد لفتنة ‏مقصودة ‏يتحمل مسؤوليتها المحرضون”.

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ودعا حزب الله وحركة أمل جميع الأنصار والمحازبين إلى الهدوء وعدم ‏الانجرار إلى الفتنة الخبيثة.

هذا وطالب حزب الله، الجيش اللبناني بتحمل المسؤولية والتدخل السريع.

وتجدر الإشارة أن مبنى قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت، شهد إطلاق كثيف للنار، أسفر عن قتلى وجرحى.

وأعلنت وزراة الداخلية اللبنانية، عن سقوط 6 قتلى و16 جريحا في اشتباكات منطقة الطيونة في العاصمة اللبنانية، بيروت، بعد تجمع أنصار لحزب الله وحركة أمل في وقفة احتجاجية أمام قصر العدل ضد قاضي التحقيقات في قضية انفجار المرفأ.

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