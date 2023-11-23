حزب الله: المقاومة قتلت 4 جنود صهاينة في مستوطنة المنارة

تمكنت المقاومة الإسلامية في لبنان من الإجهاز على 4 جنود لجيش الإحتلال الصهيوني في مستوطنة المنارة بصواريخ موجهة.

وقال حزب الله اللبناني، في بيان له، إن المقاومة الإسلامية قتلت 4 جنود إسرائيليين في مستوطنة المنارة بصواريخ موجهة، مشيرا إلى استهدافهم نقاط تجمع وانتشار لجنود الاحتلال في محيط موقع تلة الخزان.

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن المقاومة الإسلامية استهدفت جنود الاحتلال في موقع المالكية وحققت إصابات مباشرة.

كما استهدفت أيضا موقع رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة، وموقعي راميا وجل العلام بـ”الأسلحة المناسبة وتمكنت من تحقيق إصابات مباشرة”.