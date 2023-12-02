حزب الله يرد على الصهاينة ويقصف قوة عسكرية على الحدود
بقلم نادية بن طاهر
استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، عصر اليوم السبت، قوة عسكرية إسرائيلية أثناء تواجدها داخل منزلٍ في مستوطنة دوفيف على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
وحسب بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة عسكرية إسرائيلية أثناء تواجدها داخل منزلٍ في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة.
ويأتي هذا، دعماً من المقاومة، للشعبن الفلسطيني الصامد في قطاع غزة. وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة. وكذا كردٍ أولي على قصف العدو الإسرائيلي لمنزل في بلدة حولا يوم أمس.
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