حزب الله يرد على الصهاينة ويقصف قوة عسكرية على الحدود

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، عصر اليوم السبت، قوة عسكرية إسرائيلية أثناء تواجدها ‏داخل منزلٍ في مستوطنة دوفيف على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وحسب بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة عسكرية إسرائيلية أثناء تواجدها ‏داخل منزلٍ في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة. ‏

ويأتي هذا، دعماً من المقاومة، للشعبن الفلسطيني الصامد في قطاع غزة. وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة. وكذا كردٍ أولي ‏على قصف العدو الإسرائيلي لمنزل في بلدة حولا يوم أمس.