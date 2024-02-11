“حزب الله” يستهدف تجهيزات تجسسية لجيش الإحتلال في مواقع مختلفة 

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها، اليوم الاحد، ‏تجهيزات تجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏ ‏بالأسلحة المناسبة، اين تم اصابتها مباشرة.

وحسب يبان اخر لحزب الله، فلقد تم استهداف تجمعا ‏لجنود الاحتلال الصهيوني في مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

كما قالت المقاومة انها استهدفت التجهيزات ‏التجسسية في موقع العباد بالأسلحة المناسبة،

وأضاف حزب الله في بيان اخر، انه تم استهداف تجمعًا ‏لجنود الاحتلال في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة. ‏