“حزب الله” يستهدف تجهيزات تجسسية لجيش الإحتلال في مواقع مختلفة
بقلم ط.خير الدين
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها، اليوم الاحد، تجهيزات تجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، اين تم اصابتها مباشرة.
وحسب يبان اخر لحزب الله، فلقد تم استهداف تجمعا لجنود الاحتلال الصهيوني في مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
كما قالت المقاومة انها استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع العباد بالأسلحة المناسبة،
وأضاف حزب الله في بيان اخر، انه تم استهداف تجمعًا لجنود الاحتلال في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
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