“حزب الله” يستهدف تحصينات جنود الاحتلال وثكناته بالأسلحة المناسبة

واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأحد، ردّها على ‌‌‏اعتداءات جيش الاحتلال على القرى الجنوبية اللبنانية، ودعمها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومقاومته.

وذلك عبر تنفيذها عمليات عسكرية متعددة، استهدفت مواقع جيش الاحتلال وتجمعاته.

وحسب بيانات المقاومة الإسلامية، فلقد تم استهداف تجمعاً لجنود الاحتلال الصهيوني في محيط موقع المرج بصاروخ من طراز “بركان”، مشيرة إلى تحقيق إصابة مباشرة. ‏

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله، استهداف مبنيين ‏يتموضع ‏فيهما جنود الاحتلال في المالكية المحتلّة، وذلك بالأسلحة المناسبة.

وأكد إصابتهما بشكلٍ ‏مباشر، بالإضافة إلى استهداف مبنى آخر تجمّع فيه جنود الاحتلال في المنارة المحتلة بالأسلحة المناسبة التي أصابت هدفها بشكل مباشر،.

كما استهدفت المقاومة الاسلامية في لبنان، هذا اليوم، تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط ثكنة “راميم” الصهيونية بالأسلحة الصاروخية، محققة إصابة مباشرة. ‏

بالاضافة الى استهداف ثكنة “زبدين” الصهيونيةـ في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بصاروخي “فلق 1″، محققةً فيها إصابة مباشرة.