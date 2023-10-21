حزب الله يستهدف عربة هامر ودبابة للكيان بصواريخ موجهة وسقوط قتلى وجرحى

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن استهداف عربة هامر ودبابة للكيان الصهيوني بصواريخ موجهة في محيط ثكنة دوفيف.

وأشار حزب الله في بيانه، إلى سقوط قتلى وجرحى جراء هذا القصف.

وجاء في بيان المقاومة الفلسطينية في لبنان:

” قام مجاهدونا بإطلاق صواريخ موجّهة على آلية هامر تابعة لقوات الاحتلال في محيط ثكنة دوفيف وأوقعوا أفراد طاقمها بين قتيل وجريح وعند تقدم دبابة صهيونية باتجاه الموقع المستهدف قام المجاهدون باستهدافها بالصواريخ الموجّهة”.