“حزب الله” يستهدف مروحيتين صهيونيتين ومواقع مختلفة لجيش الإحتلال

قامت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، بتنفيذ سلسلة عمليات عسكرية في اتجاه أهداف صهيونية على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلّة.

وأعلن حزب الله، استهدافه موقع العباد الصهيوني ودشمه وتحصيناته، عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وأشار إلى أن الاستهداف تمّ بالأسلحة المناسبة، مؤكدا وقوع إصابات بين جنود جيش الإحتلال ونفذت العملية بتمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وفي بيان اخر، اكدت المقاومة اللبنانية استهداف موقع الراهب الصهيوني بصواريخ بركان عند 4:10 عصراً، وحققوا إصابات مباشرة.

كما استهدفت المقاومة مرابض مدفعية الاحتلال، في موقع خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة أيضاً.

كما اعلنت المقاومة في بيان اخر، استهداف قوة مشاة صهيونية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، لافتة إلى أنّ الاستهداف أدى إلى تحقيق إصابات ‏مباشرة فيها.‏

واستهدف حزب الله مروحيتين ‏عسكريتين صهيونيتين، بصواريخ أرض-جو في أجواء شتولا وشوميرا وقرية طربيخا اللبنانية المحتلة، مما أجبرهما على مغادرة أجواء المنطقة.