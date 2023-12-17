حزب الله يستهدف مقر قيادة للاحتلال وتجهيزات تجسسية في  مزارع مستوطنة “دوفيف”

قامت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأحد، بتنفيذ سلسلة عمليات عسكرية في اتجاه أهداف صهيونية على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلّة.

وأعلن حزب الله، في بيان له استهداف مقر قيادة مستحدث قرب مستعمرة “إيفن مناحم”، وأوقعوا عددا من عناصره بين قتيل وجريح.

وأشار البيان إلى استهداف أيضاً رافعة للاحتلال أثناء تركيبها معدات فنية ‏وتجسسية في مزارع مستوطنة “دوفيف” بالأسلحة المناسبة.

وفي وقت سابق اليوم، اعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدافها 5 تموضعات في شرق سعسع وحرش عداثر وجلّ العلام، مؤكدةً تحقيق إصابات مباشرة.

كما استهدفت موقع بركة ريشا بداخلها جنود للاحتلال، وقوة عسكرية للاحتلال في محيط موقع حانيتا‎، وأكّدت إصابة الموقعين إصابة مباشرة.