حزب الله يشعل “جبهة الشمال”.. 11 هجوما بمختلف الأسحلة ضد مواقع جيش الإحتلال
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان،اليوم السبت، مواقع صهيونية متعددة على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
وأعلنت المقاومة الإسلامية في بيانها، استهداف مرابض المدفعية في موقع خربة ماعر، الراهب وحاميته ورويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية، بالإضافة الى موقع جل العلام والمرج والمطلة بالأسلحة الصاروخية وتمّ إصابتها إصابة مباشرة.
وفي بيان اخر، كشفت أيضا، عن استهدافها مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتها إصابة مباشرة.
كما تم استهداف تجمعا لجنود الإحتلال الصهيوني في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة.
واستمرت هجمات حزب الله بشكل متواصل طيلة اليوم، حيث أعلن في بيان اخر، وفي ردٍ أولي على قصف الكيان الصهيوني لمنزل في بلدة حولا يوم أمس، حيث تم استهداف قوة عسكرية للاحتلال أثناء تواجدها داخل منزل في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة محققين فيها إصابات مباشرة.
وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف قوة عسكرية إسرائيلية ثانية أثناء تواجدها داخل منزلٍ في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.