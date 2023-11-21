حزب الله يشعل “جبهة الشمال”.. 12 هجوما بمختلف الأسحلة  ضد مواقع جيش الإحتلال

تستمر المقاومة الإسلامية في لبنان، في استهداف مواقع الإحتلال الصهيوني على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة الملائمة موقعا اصابات مباشرة.

وقام حزب الله، اليوم، بشن 12 هجوما على مواقع للكيان الصهيوني، ليستمر تصعيد المقاومة الإسلامية في لبنان في آخر الأيام بشكل مستمر.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان،اليوم ، استهدافها منزلًا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود ‏الاحتلال الصهيوني.

ومواقع حدب البستان والراهب وجل العلام وجل الدير بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة. ‏

كما تم قصف، تجمعا لجنود الاحتلال الصهيوني في موقع المالكية و‏في موقع ‏بياض بليدا ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة

بالإضافة الى استهداف دبابة معادية قرب مستوطنة نطوعا ‏بالأسلحة المناسبة و تمت اصابتها اصابة مباشرة. ‏ ‏

حزب الله يقوم بهجمات متعددة ردا على استهداف جيش الإحتلال لصحفيي قناة الميادين

وأعلن حزب الله، اليوم، انه ردا على قيام جيش الإحتلال باستهداف الصحافيين في قناة الميادين وفي رد اولي. فلقد تم استهداف قوة من “الجمع الحربي” التابع للاستخبارات العسكرية الصهيونية أثناء وجودها في منزل عند أطراف مستعمرة المنارة بصاروخين موجهين ما أدى الى سقوط عناصرها بين قتيل وجريح. ‏

كما تم استهداف بالصواريخ الموجهة تجمعا لجنود العدو الصهيوني، داخل منزل في مستوطنة أفيفيم مما أدى الى سقوط عناصره بين قتيل وجريح.

بالإضافة الى استهداف قاعدة بيت هلل العسكرية بصواريخ غراد (كاتيوشا) مما ادى الى اصابتها اصابة مباشرة.

وأعلن حزب الله في بيان اخر، انه ردا على قصف الكيان الصهيوني لمصنع الالمنيوم في منطقة الكفور شمال مدينة النبطية. ،فلقد تم مهاجمة بالصواريخ مصنعا تابعا لشركة رافايل للصناعات العسكرية الصهيونية في منطقة شلومي واصيب اصابة مباشرة وشوهدت النيران تندلع فيه.