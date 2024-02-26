“حزب الله” يعلن إسقاط مسيرة صهيونية من نوع “هرمز 450” جنوب لبنان

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الاثنين، إسقاط مسيرة صهيونية كبيرة من نوع “هرمز 450” بصاروخ أرض- جو فوق منطقة إقليم التفاح جنوبب لبنان.

وحسب بيان المقاومة، فأنّ الطائرة شوهدت وهي تسقط بالعين ‏المجردة فوق الجنوب.

كما أكدت أنّ أعين ستبقى ساهرة وستواصل التصدي ‏لطائرات الاحتلال ومنعها من تحقيق أهدافها العدوانية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أنّ صاروخ أرض – جو الذي أطلق من لبنان حاول اعتراض طائرة من دون طيار من نوع “زيك”، ولم تتم إصابتها، لتنشر بعد ذلك المقاومة البيان، وتؤكد عكس ذلك.

وذكرت دات المصادر أنّ ما حصل، صباح اليوم، يعتبر استثنائي من حيث إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

ويواصل “حزب الله” عملياته في مواقع الاحتلال الحدودية محققة إصابات مباشر.

والبارحة، أعلنت المقاومة استهداف قوة ‏صهيونية في موقع “البغدادي” ومحيطه بالأسلحة الصاروخية، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة.

وتركّزت العمليات في القطاع الشرقي، حيث تمّ تنفيذ 6 عمليات، بالإضافة الى استهداف تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط ثكنة “راميم” (هونين) بالأسلحة الصاروخيّة.

وكذلك مرابض مدفعية الاحتلال وانتشار جنوده جنوب “كريات شمونة ” باستخدام الأسلحة الصاروخيّة والمدفعيّة.