“حزب الله” يعلن استهداف مبنى لجيش الاحتلال وعدة مواقع اخرى
بقلم ط.خير الدين
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، امس الإثنين، استهداف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة.
بالإضافة الى استهداف موقع بركة ريشا، بالأسلحة الصاروخية، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في كلا العمليتين.
وفي بيانات اخرى، اعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان، استهداف مواقع زبدين، بياض بليدا والمالكية، بقذائف المدفعية، مؤكدةً تحقيق إصابات مباشرة فيها.
بالإضافة الى استهداف مقر كتيبة “ليمان” المستجد التابع للاحتلال بقذائف المدفعية، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة فيه.
كما أفاد “حزب الله”، ان عناصره استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في “تلة الطيحات” بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.
وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.
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