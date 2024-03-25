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“حزب الله”  يعلن استهداف مبنى لجيش الاحتلال وعدة مواقع اخرى

بقلم ط.خير الدين
“حزب الله”  يعلن استهداف مبنى لجيش الاحتلال وعدة مواقع اخرى
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أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، امس الإثنين، استهداف مبنى يستخدمه جنود ‏الاحتلال في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة.

بالإضافة الى استهداف موقع بركة ‏ريشا، بالأسلحة الصاروخية، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في كلا العمليتين.

وفي بيانات اخرى، اعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان، استهداف مواقع ‏زبدين، بياض ‏بليدا والمالكية، بقذائف المدفعية، مؤكدةً تحقيق إصابات مباشرة فيها.

بالإضافة الى استهداف مقر كتيبة “‏ليمان” المستجد التابع للاحتلال بقذائف المدفعية، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة فيه.

كما أفاد “حزب الله”، ان عناصره استهدفوا تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في “تلة الطيحات” بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.

وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

رابط دائم : https://nhar.tv/8fwct
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