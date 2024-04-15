“حزب الله” يعلن استهداف مواقع عسكرية مختلفة لجنود الإحتلال

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، مساء اليوم، مواصلة استهداف جنود الاحتلال الصهيوني ومواقعه العسكرية كدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته.

واستهدفت المقاومة ‌‏ اللبنانية حسب بيانها موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية مؤكّدة إصابته إصابة مباشرة.‏

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه بشكلٍ ‏مباشر.‏

واستهدفوا ‏انتشاراً لجنود الاحتلال في حرش “حانيتا” بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مؤكّدين استهدافه بشكل مباشر.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف، ‏تجمّعا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة “ميتات” بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراده بين قتيل ‏وجريح.‏

وفي عملية نوعية، قام عناصر المقاومة بتفجير عددا من العبوات الناسفة في قوة من لواء “غولاني” الصهيوني، عند تجاوزها الحدود اللبنانية، ودخولها إلى ‏منطقة تل إسماعيل المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة ما أدى إلى وقوع أفرادها ‏بين قتيل وجريح.

وأوضحت المقاومة الإسلامية إلى أنّ هذه العملية أتت بعد متابعة ‏دقيقة وتوقّع، لتحركات قوات الاحتلال في المنطقة.