حزب الله يعلن عن إستشهاد حسن نصر الله

أعلن حزب الله اللبناني، رسمياً، إستشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتياله التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء ذلك في بيان رسمي للحزب الله، قال فيه: “لقد التحق سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله. برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوا من ثلاثين عاما. قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006. وسائر معارك الشرف والفداء. وصولًا إلى معركة الإسناد والبطولة دعمًا لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم”.

وجاء في البيان، إن نصر الله إستشهد “إثر الغارة الإسرائيلية الغادرة على الضاحية الجنوبية”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان رسمي، السبت، عن مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله. والقيادي في حزب الله، علي كركي.