حزب الله يعلن عن استهداف مواقع عسكرية للاحتلال الصهيوني على الحدود مع لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الإثنين، عن استهداف موقعين عسكريين اثنين لقوات الاحتلال الصهيوني على الحدود مع لبنان.

وجاء ذلك بعد استشهاد 3 إخوة عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية ‏على بلدات وقرى لبنانية.

وحسب بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان، فإن مجموعات من المقاومة الإسلامية قامت برد أولي ‏بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة ‏كتبية تابعة للواء الغربي.

وأوضح بيان حزب الله بأن الهجمات تمت بواسطة الصواريخ الموجّهة وقذائف الهاون ‏وأصابتها إصابات مباشرة. ‏

وكان حزب الله اللبناني، قد استهدف أمس الأحد أيضا ثلاثة مواقع صهيونية في منطقة مزارع شبعا بالصواريخ والمدفعية.