حزب الله يقصف مواقع لمدفعية جيش الإحتلال بصواريخ “الغراد”

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله” مساء اليوم الجمعة، قصف مواقع لمدفعية جيش الاحتلال الصهيوني شمال فلسطين المحتلة.

ويأتي هذا القصف -حسب بيان حزب الله-، ‏دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة.

وأوضح المصدر نفسه، أن “مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 11:20 من مساء يوم الجمعة 1-12-2023 بصواريخ الكاتيوشا “الغراد” مرابض مدفعية ديشون التي قصفت عصر هذا اليوم بلدة حولا وحققوا فيها إصابات مباشرة.”

وكان جيش الإحتلال قد استهدف اليوم منزلا في بلدة حولا جنوب لبنان بقذيفة من مدفعية الاحتلال “ديشون”.

وخلف هذا القصف استشهاد سيدة ونجلها بعد اصابة منزلهما بقذيفة من مدفعية الاحتلال.

وللإشارة، استأنف الكيان عدوانه في اليوم الـ56 من الحرب على غزة، بعد انتهاء هدنة دامت أسبوعا، حيث شنت طائرات الإحتلال غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، مما أدى إلى استشهاد 178 وإصابة مئات خلال بضع ساعات.