حزب الله يقصف 7 مواقع عسكرية لجيش الإحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

نفذ حزب الله اللبناني اليوم الجمعة (7) عمليات عسكرية استهدفت قواعد ومواقع وانتشار جيش الاحتلال الصهيوني في القطاعَين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وحسب بيان المقاومة الإسلامية، فقد استهدف حزب الله موقعين عسكرين بالقطاع الشرقي و8 مواقع عسكرية بالقطاع الغربي.

وأوضح المصدر نفسه، أن القطاعين الشرقي والغربي تم استهدافهما من قبل عناصر المقاومة بالأسلحة المناسبة.

وفيما يخص القطاع الشرقي، فقد استهدف حزب الله موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

كما استهدف حزب الله أيضا ثكنة ‏راميم (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) ونقاط انتشار جنود العدو الإسرائيلي. وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية والقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.

أما القطاع القطاع الغربي، فقد استهدف حزب الله 5 مواقع عسكرية بالأسلحة المناسبة.

وفيمايلي مواقع وتوقيت الإستهداف بالقطاع الغربي:

1- الساعة 13:50 استهداف قوة ‏إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، ما أدى ‏إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.‏

2- الساعة 14:10 استهداف نقطة ‏الجرداح بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 15:15 وبعد رصد ‏لتمركز قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة ‏المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة.

4- الساعة 15:30 استهداف موقع ‏الراهب بصواريخ بركان و‏تحقيق إصابات مباشرة.

5- الساعة 16:20 استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في حرج شتولا ( قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة.