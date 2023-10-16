حزب الله ينشر فيديو لعملية قصف قوات الإحتلال الصهيوني

نشر حزب الله، في الساعات الأخيرة فيديو جديد، لعملية قصف قوات الاحتلال الصهيوني، على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان.

كما تم تنفيذ العملية، بصاروخين موجهين، الأول ضد تجمع لجنود وضباط والثاني ضد دبابة لجيش الاحتلال الصهيوني.

في حين، اعترف جيش الاحتلال، في وقت سابق بمقتل ضابط في العملية.

استهداف مواقع عسكرية للاحتلال الصهيوني على الحدود مع لبنان

وكان قد أعلن حزب الله اللبناني، الإثنين الماضي، عن استهداف موقعين عسكريين اثنين لقوات الاحتلال الصهيوني على الحدود مع لبنان. وجاء ذلك بعد استشهاد 3 إخوة عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية ‏على بلدات وقرى لبنانية. وحسب بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان، فإن مجموعات من المقاومة الإسلامية قامت برد أولي ‏بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة ‏كتبية تابعة للواء الغربي. وأوضح بيان حزب الله بأن الهجمات تمت بواسطة الصواريخ الموجّهة وقذائف الهاون ‏وأصابتها إصابات مباشرة. ‏ وكان حزب الله اللبناني، قد استهدف أمس الأحد أيضا ثلاثة مواقع صهيونية في منطقة مزارع شبعا بالصواريخ والمدفعية.