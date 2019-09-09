حزب “تاج” يثمن نتائج المشاورات السياسية

ثمّن حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” نتائج المشاورات السياسية التي أفضت إلى اقتراح قانون السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

وأفاد بيان للحزب، أن المكتب السياسي إجتمع أمس وذلك لمتابعة مستجدات الساحة السياسية الوطنية.

وأكد المكتب السياسي، أنه يثمن نتائج المشاورات السياسية التي أفضت إلى اقتراح قانون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كما يثمن تعديل قانون الانتخابات بما يساهم في تنظيم إنتخابات رئاسية حرة وديمقراطية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.

وثمّن المكتب موقف رئيس الدولة من عمل اللجنة الوطنية للوساطة والحوار، وتكليفها لبدء المشاورات لاختيار أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ودعا المكتب السياسي إلى ضرورة إرساء أجواء الطمأنينة والتهدئة والثقة مع الجميع، لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل.

كما دعا نواب الحزب للتعامل بإيجابية ومسؤولية لإنجاح عملية تعديل قانون الإنتخابات والقانون العضوي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وسيعقد الحزب لقاء وطني يوم السبت المقبل بحضور رؤساء المكاتب الولائية.