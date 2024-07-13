حزب تاج يجمع التوقيعات للرئيس عبد المجيد تبون

وقعت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي، اليوم السبت، على إستمارة إكتتاب لدعم الراغب في الترشح عبد المجيد تبون.

وأكدت زرواطي في كلمة لها على هامش إفتتاح نشاط التكويني لصالح إطارات حزب تاج، أنهم جميعا في الميدان من أجل الجزائر لإستكمال بناء مؤسساتها.

وعبرت رئيسة الحزب، عن مساندة الحزب، للمترشح عبد المجيد تبون في الإنتخابات الرئاسية لـ7 سبتمبر المقبل.

وقامت زرواطي، بإمضاء أول إستمارة توقيعات للحزب، في إطار جمع إستمارت إكتتاب التوقيعات الفردية، لصالح الراغب في الترشح عبد المجيد تبون.