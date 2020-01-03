 حزب تاج يرحب بالحكومة الجديدة ويثمن إطلاق سراح معتقلي الحراك

أصدر حزب تجمع أمل الجزائر تاج بيانا يرحب من خلاله بالحكومة الجديدة التي جاءت تشكيلتها من خبرات وكفاءات وطنية تحتاح إلى دعم سياسي واسع.

كما إعتبر التجمع إطلاق سراح معتقلي الحراك خطوة مهمة في مسار تهدئة الاوضاع والانتقال إلى مرحلة جديدة مبنية على الحوار.

وأكد البيان على ضرورة الذهاب إلى حوار واسع بين جميع الاطراف الفاعلة في الساحة السياسية والإجتماعية والإقتصادية .

هذا ودعا بيان تاج إلى عقد حوار وطني لـ الجزائر الجديدة من الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

وشدد حزب تاج على ضرورة توحد كافة المواطنين ونبذ كل محاولات نشر الفتنة والفرقة والمسماس بالوحدة الوطنية.