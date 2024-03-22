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الوطني

حزب تجمع أمل الجزائر يُرحب بقرار الرئيس تبون حول الإنتخابات

بقلم نادية بن طاهر
حزب تجمع أمل الجزائر يُرحب بقرار الرئيس تبون حول الإنتخابات
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رحب حزب تجمع أمل الجزائر تاج بقرار رئيس الجمهورية إجراء الانتخابات الرئاسية في 7 من شهر سبتمبر المقبل.

وأكد الحزب، عبر بيان له، أن هذا القرار كان منتظرا من طرف الطبقة السياسية. و هو و إن دل فإنه يدل على إستمرار الجزائر في مسيرة البناء و التجديد.

مضيفا أن هذا القرار كذلك، يدحض تكهنات المشككين والمتربصين بأمن و إستقرار بلدنا الذي يخوض تحديات جمه في محيطه الاقليمي والدولي.

كما أكد حزب تجمع أمل الجزائر تاج جاهزيته التامه للمساهمة بكل هياكله وإطاراته ومناضليه في إنجاح الاستحقاقات الرئاسية المقبلة خدمة لوطننا وشعبنا.

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