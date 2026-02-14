إعــــلانات
حزب جبهة التحرير الوطني: تيسمسيلت أرض التاريخ ورهان المستقبل

بقلم حلالس رانية
حزب جبهة التحرير الوطني: تيسمسيلت أرض التاريخ ورهان المستقبل

بقلم حلالس رانية
أكد الأستاذ عبد الكريم بن مبارك ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، أن تيسمسيلت تظل وفية لتاريخها النضالي ومكانتها الوطنية، مشددًا على التزام الحزب بمرافقة جهود التنمية والدفاع عن خيارات الدولة.

وأشار بن مبارك إلى المكانة التاريخية والعلمية للولاية، مستحضرًا إسهامات العلامة أحمد بن يحيى الونشريسي، ومبرزًا دور الولاية في مسيرة التحرير والبناء.

كما شدد على أهمية المشاريع التنموية، خاصة البرنامج التكميلي وغار جبيلات، مؤكدًا أنها خطوات استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وخدمة المواطن.

داعيًا المنتخبين إلى مضاعفة الجهود والبقاء قريبين من حاجيات السكان، مع الالتزام بالثوابت الوطنية والانضباط للحفاظ على إنجازات الجزائر.

