حزب جبهة المستقبل يثمّن خطاب الرئيس تبون ويجدد دعمه للحوار الوطني ومسار الإصلاح

أكد حزب جبهة المستقبل دعمه الكامل لخطاب الرئيس عبد المجيد تبون أمام البرلمان، معتبراً أنه يعكس رؤية واضحة ومسؤولة لمسار الإصلاح وتعزيز دولة المؤسسات والحوكمة الرشيدة.

وأشار الحزب إلى أهمية الانفتاح على الحوار الوطني، واعتبره خيارًا استراتيجيًا لتقوية الجبهة الداخلية وترقية الممارسة السياسية. مؤكدًا استعداده الكامل وانخراطه المسؤول في هذا الحوار لدعم الاستقرار وتعزيز الثقة ومواكبة الإصلاحات العميقة التي تعرفها البلاد.

كما ثمّن الحزب المكاسب الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار والمؤسسات الناشئة، وحماية القدرة الشرائية وصون الطابع الاجتماعي للدولة. معتبرًا أن النتائج المحققة تعكس صحة المنهج المعتمد في معالجة القضايا الوطنية والإصلاحات الاقتصادية.

وأشاد حزب جبهة المستقبل بالمواقف الثابتة للجزائر تجاه القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وحرصها على أمن واستقرار جوارها الإقليمي.

وختم الحزب بيانه بتأكيد مواصلة دعمه لمسار الدولة الجزائرية تحت قيادة الرئيس تبون، والعمل بكل مسؤولية من أجل جزائر قوية وعادلة وذات سيادة.