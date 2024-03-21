حزب جبهة المستقبل يرحب بقرار إجراء إنتخابات رئاسية مسبقة

أعرب حزب جبهة المستقبل، اليوم، عن ارتياحه الكبير بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إجراء انتخابات رئاسية مسبقة وتحديد تاريخ 07 سبتمبر 2024 لإجرائها.

وحسب بيان الحزب، فإن ترأس رئيس الجمهورية لاجتماع رفيع المستوى لكبار المسؤولين في الدولة لاتخاذ مثل هكذا قرار لدليل واضح على المكانة والعلاقة المتميزة التي تربط المؤسسات الدستورية وصدق ورجاحة منحى التوجهات الجديدة للجزائر التي أصبحت بادية للعيان تتالق في مسار مؤسساتي ينعم بالاستقرار.

وأضاف ذات البيان، أنه بكل اعتزاز تفتخر وتثمن جبهة المستقبل الحرص الدائم على المسار الدستوري.

والحفاظ على المواعيد الانتخابية الدستورية التي أصبحت قناعة وطنية راسخة لدى مؤسسات الجمهورية، والتي ستزيد حتما البناء الوطني الديمقراطي السليم تماسكا وتقدما نحو المستقبل.

وتنفي تلك الحجج الواهية للمغرضين والمشككين والمرجفين الذين يعز عليهم استقرار وتقدم الشعب الجزائري ومؤسساته.

وختم الحزب، أن جبهة المستقبل حتما الى جانب كل الخييرين تعمل جاهدة لتعميق المسار الديموقراطي والحفاظ على مكتسبات الأمة والوطن والمصالح العليا له.

كما أن الانتخابات الرئاسية محطة أساسية للنقاش والتفاعل من خلالها الشعب يقرر ويعزز مكانة المؤسسات ويحقق طموحاته وآماله.