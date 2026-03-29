حزب جبهة المستقبل يعزّي في وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال

عبّرت قيادة ومناضلو حزب جبهة المستقبل عن بالغ حزنهم وأسفهم إثر وفاة المجاهد ورئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال، الذي وافته المنية. بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والتضحية في سبيل خدمة الجزائر والدفاع عن سيادتها ووحدتها.

وأكد الحزب، في بيان تعزية، أن رحيل الفقيد لا يمثل. خسارة لعائلته فحسب، بل يُعد فاجعة وطنية تمسّ ذاكرة الأمة الجزائرية، بالنظر إلى ما عُرف عنه من خصال الصدق والإخلاص والتواضع والحكمة، فضلاً عن كونه من جيل الثورة. التحريرية الذين دافعوا عن حرية الوطن وكرامة شعبه.

وأشار البيان إلى أن الراحل يُعد من أبرز القادة الذين تحمّلوا مسؤولية تسيير شؤون الدولة. في مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد، حيث عمل بإخلاص على الحفاظ على استقرار الجزائر ووحدتها، وساهم في تعزيز مسار المصالحة الوطنية وترسيخ مؤسسات الدولة بروح من الحكمة والتبصر.

كما نوّه حزب جبهة المستقبل بمسيرة الفقيد الزاخرة، معتبرًا إياه نموذجًا في الوطنية الصادقة. والالتزام بخدمة الصالح العام، بعيدًا عن المصالح الضيقة، ورمزًا من رموز الاعتدال والاتزان في مختلف المراحل التي عرفتها البلاد.

وفي ختام بيانه، تقدّم الحزب بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد وكافة الشعب الجزائري، داعيًا الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.