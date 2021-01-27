حزب صوت الشعب: القانون العضوي للانتخابات يجب أن يأخذ بعين الإعتبار المخاطر المحدقة بالجزائر

اجتمع المكتب السياسي لحزب صوت الشعب، اليوم الأربعاء، أين ناقش وصادق على المقترحات المتعلقة بمسودة مشروع القانون العضوي للإنتخابات.

وجاء ذلك، حسب بيان للحزب، إيمانا منه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه كحزب سياسي، للمساهمة في إثراء كل قانون من شأنه تكريس دولة المؤسسات.

وأكد الحزب، إن هذا القانون يجب أن يكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري ومطالب الحراك آخذا بعين الإعتبار المخاطر المحدقة بالجزائر في الفترة الراهنة.

مضيفا إن هذه المخاطر، لا تسمح لأي كان بهامش الخطأ والمناورة وخاصة من بعض الاطراف التي تصطاد في المياه العكرة.

وأكد الحزب، إن القانون العضوي للانتخابات من شأنه أن يؤدي إلى مخرجات من أهمها رسم خارطة سياسية للجزائر الجديدة.

وبخصوص القانون، أشار الحزب، إلى أنه التمس في مسودته بعض المواد التي تناقض مفهوم الجزائر الجديدة، وتتعارض مع الدستور.

ولاسيما المادتين 07-08 واللتان تعتبران أن الشعب هو مصدر كل سلطة.

وأد الحزب، أنه يرى أن عتبة الاربعة بالمائة التي نصت عليها المادتين 176 و200 من مسودة المشروع تقيد أغلبية الأحزاب.

وذلك من خلال إجبارهم على توقيع الاستمارات، وهذا ما سيقيد شريحة مهمة من الشعب في ممارسة حقه السياسي، يضيف البيان.