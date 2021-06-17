حزب صوت الشعب.. سجلنا تجاوزات خطيرة في بجاية في التشريعيات

أكد رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، اليوم الخميس، أن مصالحه سجلت الكثير من التجاوزات خلال علمية الانتخابات التشريعية. وتأسف عصماني لبعض المناطق التي عرفت اختلالات في التسيير وغياب النزاهة والشفافية.

وقال رئيس حزب صوت الشعب، إن هذه التجاوزات تزيد من قوة وعزيمة الحزب للاستكمال النضال في مصلحة الوطن. وأضاف عصماني، أن الحزب لديه ثقة كبيرة في المجلس الدستوري، بعدما تم رفع الطعون بخصوص التجاوزات.

وفي ذات السياق، أعطى، المتحدث الكلمة لأحد رؤساء المكاتب في بجاية، الذي تطرق إلى التجاوزات المسجلة في الولاية. وقال المتحدث، إن بمنطقة “تالة حمزة” تفاجؤوا بجلب صندوق فيه 3100 صوت، في حين أن ببجاية صوت فيها 4400 صوت.

وأضاف رئيس المكتب الولائي، أن في منطقة بوخليفة عثروا على صناديق مملوءة بأظرف دون وجود بصمات المصوتين وتم إلغاء الصندوق. ليتفاجؤوا على الساعة الرابعة صباحا من قرار إعادة احتساب الصندوق. كما سجل المؤطرين تجاوزات في بجاية أين تم غلق احد المراكز بعد نصف ساعة من انطلاق الانتخاب بسبب تصويت الأغلبية على الحزب.

وأشار المتحدث، إلى أن مساعد رئيس مركز في تالة حمزة هو عضو في حزب جبهة التحرير الوطني واللجنة المستقلة للانتخابات. ورئيس مركز في بوخليفة هو مدير حملة للقائمة الحرة الأمل والمستقبل –يضيف المسؤول ذاته-. وأفاد رئيس المكتب الولائي في بجاية، أن من بين الفائزين في هذه المناطق يتواجد 4 لم يقموا بواجبهم الانتخابي.