حزب صوت الشعب يدعو للوقوف كرجل واحد من أجل التصدي إلى هذا العمل الإجرامي

إستنكر حزب صوت الشعب الإعتدء الجبان من طرف القوات المغرربية المساحة التي راح ضحيتها 3 جزائريين مدنين يعملون في النقل. العملية الإرهابية تمت على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا وذلك خلال تنقل الضحايا بين ورڨلة ونواقشط .

وفي بيان اصدره صوت الشعب يقدم بإسم إطارات ومناظلي الحزب العزاء لعائلات الضحايا ويقفون وقفة واحدة مع 44 مليون جزائري. معتبرا ان سيادة الجزائر شعبها ووحدتها خط احمر. كما ندد الحزب بهذا الأعمال التي إعتبر انها لا تخدم إلا أعداء الامة العربية والإسلامية لتقسيمها.

ودعا حزب صوت الشعب في بيانه كل قوى السياسية والوطنية دون إستثناء والشعب الجزائري للوقوف كجبهة واحدة وثابتة في وجه هذه المخاطر التي تحذق ببلادنا. وأيضا الوقوف كرجل واحد من أجل التصدي إلى هذا العمل الإجرامي.