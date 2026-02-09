حزب صوت الشعب يشارك في احتفالات العيد الوطني للكويت ويؤكد التمسك بمبادئ نوفمبر

شارك رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، في مراسم الحفل الرسمي المنظم بمقر سفارة دولة الكويت بالجزائر، بمناسبة إحياء العيد الوطني الخامس والستين لدولة الكويت الشقيقة، والذكرى الخامسة والثلاثين لعيد التحرير، بدعوة كريمة من القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة دولة الكويت، سعادة المستشار خالد الزير.

وعلى هامش هذه المناسبة، أجرى لمين عصماني سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات السياسية الوطنية، من بينهم وزراء، وشخصيات من السلك الدبلوماسي، وكذا رموز ثورية بارزة، في مقدمتهم المجاهدة جميلة بوحيرد.

وشكّل هذا الحدث فرصة لتبادل الرؤى حول مشروع المجتمع الذي حلم به الشهداء والمجاهدون. حيث أكد رئيس حزب صوت الشعب حرصه، ومن خلاله الحزب، على الوفاء لرسالة الشهيد والمجاهد، والعمل على تكريس مبادئ نوفمبر الخالدة، مع السعي إلى بث الروح الوطنية الأصيلة في أوساط الشباب، صونًا للوطن وحفاظًا على سيادته ووحدته.