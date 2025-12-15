حزب صوت الشعب يُثمّن العفو الرئاسي عن محمد الأمين بلغيث

ثمّن حزب صوت الشعب، قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بإمضاء مرسوم رئاسي يتضمن عفواً كلياً عن باقي العقوبة الصادرة نهائياً في حق الأستاذ محمد الأمين بلغيث.

معتبراً أن هذا القرار يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية والحصرية لرئيس الجمهورية، وفي انسجام تام مع أحكام الدستور وروح دولة القانون.

وأوضح الحزب، في بيان له، أنه يتابع هذا القرار باهتمام كبير، مؤكداً في الوقت ذاته احترامه المطلق لاستقلالية العدالة. باعتبار أن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الجزائري، بينما يأتي العفو الرئاسي في إطار الصلاحيات الدستورية المخوّلة لرئيس الجمهورية باسم الشعب الجزائري.

وأشار البيان إلى أن قرار العفو يحمل بعداً إنسانياً نبيلاً، يعكس القيم الإنسانية التي تقوم عليها الدولة الجزائرية في تعاملها مع القضايا ذات الطابع الإنساني والوطني. ويبرز ثقافة التقدير تجاه من خدموا الوطن بعلمهم وفكرهم من أكاديميين ومفكرين، بما يجسّد رحمة الدولة وحكمتها في معالجة مثل هذه الملفات.

كما اعتبر حزب صوت الشعب، أن هذا الإجراء السيادي يعبر عن سمو الدولة الجزائرية ونضجها المؤسساتي. ويساهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، إضافة إلى ترسيخ منطق الحوار والعقلانية، بما يكرّس مسار بناء دولة قوية، عادلة، وسيدة في قراراتها.