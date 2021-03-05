حزب طلائع الحريات: تنظيم الإنتخابات المحلية والتشريعية في يوم واحد أمر صعب

كشف رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة، عبد القادر سعدي، أن تنظيم الإنتخابات المحلية والتشريعية في يوم واحد يشكل صعوبة من الناحية التطبيقية.

وقال سعدي عقب إستقباله من قبل رئيس الجمهورية، أنه أبلغ الرئيس تبون بصعوبة تنظيم هذين الإستحقاقين في يوم واحد.

خاصة من الناحية التطبيقية، لاسيما ما تعلق بعملية الفرز التي يمكن أن تستغرق وقتا طويلا، وهو ما قد يمس بمصداقية الإنتخابات.

وأوضح في ذات السياق، أن الرئيس تبون أكد أن الفصل في قرار تنظيم هذين الموعدين الإنتخابيين سيتم وفقا لإتجاه رأي الأغلبية من التشكيلات السياسية.

وأضاف سعدي، أن لقاءه مع الرئيس تبون سمح أيضا بالتطرق إلى مشروع قانون الانتخابات، سيما ما تعلق بعتبة 4 بالمائة.

وأشار في ذات السياق، إلى أنه أبلغ رئيس الجمهورية بضرورة تجسيد مبدأ المساواة والإنصاف بين مختلف الأحزاب السياسية.

من جهة أخرى، وصف ذات المسؤول هذا اللقاء بالمثمر، حيث شكل فرصة للحديث عن عدة محاور متشعبة.