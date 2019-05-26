حزب طلائع الحريات يدعو لحوار وطني شامل يجنب البلاد من أي فراغ دستوري

دعا حزب طلائع الحريات أمس السبت إلى ضرورة فتح حوار وطني، بحضور شخصيات وطنية ومحاورين موثوقين لديهم القبول لدى الشعب.

وأشار حزب طلائع الحريات الذي يترأسه علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، خلال اجتماع عادي لمكتبه السياسي، إلى ضرورة

الشروع في الحوار مع شخصيات موثوقة ولديها القبول لدى الشعب الجزائري، بهدف التوصل إلى حل سياسي بالتراضي، في أقرب الآجال.

وعبر المكتب السياسي للحزب وفق منشور للحزب على الفايسبوك، عن قلقه إزاء “المأزق السياسي، الذي نشأ عن التطبيق الحصري للمادة102.

والتي تم العمل بها كحل وحيد لحد الآن من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد”.

ودعا المكتب السياسي إلى “فتح حوار للتوصل، في أسرع وقت ممكن، إلى حل سياسي توافقي يلبي تطلعات الشعب

ويجنب البلاد فراغا دستوريا وسياسيا، مع عواقب غير متوقعة قد تنجر عن هذا الوضع الذي تسير فيه الجزائر اليوم”.