حزب عهد 54 يقترح تنظيم انتخابات شفافة قبل نهاية السنة

الوطني
  • -
  • 0
حزب عهد 54 يقترح تنظيم انتخابات شفافة قبل نهاية السنة
بقلم نسرين محفوف

أكد حزب عهد 54، أن الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، يمر عبر تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، قبل نهاية السنة.

وأوضح الحزب في بيان له، اليوم الإثنين، أن الصندوق هو الوحيد الذي سيفرز قيادة  شرعية منتخبة.

 وأضاف أن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، من شأنه أن يعبر عن طموح الشعب الجزائري الذي خرج بالملايين الى الشارع بصوت واحد.

ولكن من خلال اعتماد آليات  جديدة  تضفي على العملية مصداقية وشفافية”.

ويرى عهد 54 أن مرافقة الجيش لمطالب الحراك لا تكفي ما لم تطعم بقرارات سياسية تكون المفصل في هذه المرحلة الحساسة.

وهذا باقتراح حلول، وفتح المجال إلى مناقشة سياسية مع كل القوى الحية في البلاد.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com