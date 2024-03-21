حزب الكرامة: إجراء إنتخابات رئاسية مسبقة في سبتمبر جوابا كافيا ومخرصا لأبواق الفتنة

رحب حزب الكرامة بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الداعي لإجراء إنتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024 .

وإعتبر حزب الكرامة قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد بتقديم الإنتخابات الرئاسية إلى شهر سبتمبر جوابا كافيا ومخرصا لأبواق الفتنة التي كانت تروج لتأجيل الإنتخابات

كما أكد حزب الكرامة مشاركته الفعالة في إنجاح هذا العرس الذي يؤكد تكريس الجزائر لاحترامها للدستور ومختلف القوانين.