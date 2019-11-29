حزب “ANR” يدين محاولة البرلمان الأوروبي التدخل في شؤون الجزائر

الوطني
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حزب “ANR” يدين محاولة البرلمان الأوروبي التدخل في شؤون الجزائر
بقلم أمينة داودي

إستغرب حزب التحالف الجمهوري “ANR” إصدار البرلمان الأوروبي للائحة غير ملزمة متعلقة بالوضع السياسي الداخلي للبلاد.

وأدان الحزب في بيان له، المحاولات اليائسة للبرلمان الأوروبي من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
واعتبر الحزب، أن الأمر يشكل تعارضا صريحا مع إلتزامات الإتحاد الأوروبي ذات الصلة باحترام سيادة الدول وتعزيز التشاور والحوار.
وعبّر الحزب عن ثقته الكاملة في قدرة الشعب الجزائري ملتفا حول مؤسساته الدستورية للرد على هذه التحرشات المفضوحة والمرفوضة من خلال إنجاح المسار الإنتخابي.
وأشار البيان إلى أن الرفض قد يستدعي مستقبلا مراجعة مستويات التعاون السياسي والإقتصادي والأمني.

خاصة مع الشركاء الذين يصرون على عدم احترام المبادئ السامية والراسخة للسياسة الخارجية للجزائر.


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