حزب الكرامة يُثمّن قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن صنصال

أصدر حزب الكرامة بياناً، اليوم الأربعاء، أعرب فيه عن ارتياحه الكبير للتفاعل الإيجابي الذي أبداه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، استجابةً لطلب رئيس جمهورية ألمانيا الصديقة بخصوص العفو عن المدعو بوعلام صنصال، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية المخوّلة له.

وأوضح البيان أن هذا التفاعل الإيجابي يضاف إلى حنكة وبصيرة الدبلوماسبة الجزائرية التي يشهد لها العالم في مختلف القضايا الدولية منذ عقود من الزمن.

وأبرز حزب الكرامة أن الجزائر تعاملت مع هذا الملف بروح المسؤولية والسيادة الكاملة، دون أن تخضع للضغوط الفرنسية وأحياناً الأوربية طيلة أشهر طويلة. مؤكدا أن الموقف الجزائري اتُّخذ لدواعٍ إنسانية.

وختم الحزب بيانه بالتشديد على أن الجزائر ستبقى حرة أبية، عصية على كل محاولات المساس بسيادتها وكرامتها