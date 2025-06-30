حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن رضيعة في البحر

تواصل السلطات فى تونس، عمليات البحث عن الطفلة مريم البالغة من العمر 3 سنوات، التي فقدت منذ السبت في عرض البحر بمنطقة قليبية.وذلك من خلال عمليات مشتركة بين الجيش والحرس البحريين والحماية المدنية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عمليات البحث تقودها وحدات تابعة للجيش ومروحيات والحرس البحري التونسي، وزورق للحماية المدنية. إلى جانب فرق من الغواصين، فيما تُجرى عمليات تمشيط على الشاطئ. بمشاركة أعوان الدفاع المدني وسباحين منقذين.