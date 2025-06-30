حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن رضيعة في البحر
تواصل السلطات فى تونس، عمليات البحث عن الطفلة مريم البالغة من العمر 3 سنوات، التي فقدت منذ السبت في عرض البحر بمنطقة قليبية.وذلك من خلال عمليات مشتركة بين الجيش والحرس البحريين والحماية المدنية.
وقالت وسائل إعلام محلية إن عمليات البحث تقودها وحدات تابعة للجيش ومروحيات والحرس البحري التونسي، وزورق للحماية المدنية. إلى جانب فرق من الغواصين، فيما تُجرى عمليات تمشيط على الشاطئ. بمشاركة أعوان الدفاع المدني وسباحين منقذين.
كانت الطفلة مريم برفقة عائلتها القادمة من فرنسا وهي عائلة تونسية استأجرت للاصطياف بالمنطقة الساحلية. وقد جرفتها أمواج البحر بعيداً عن السواحل حين كانت على متن عوامة مطاطية .ولم يتمكن والدها من اللحاق بها. بشاطئ عين غرنز من معتمدية قليبية بمحافظة نابل.
ومن جانبه أوضح ختام ناصر ، عضو المنتخب الوطني للغوص، أن الشاطئ الذي حدثت به الواقعة يعتبر خطيرًا وبه تيارات هوائية خطيرة. كما لا يحظى بإقبال كبير من قبل المصطافين، مشددا على “عدم توفر سباحين منقذين بذلك الشاطئ. وقال ناصر إنه من المؤمل العثور على الطفلة في قاع البحر خاصة أن تضاريس البحر يمكن أن تجعلها ثابتة وبالتالي يسهل العثور عليها. مشيرًا إلى أن حوالي 20 غواصًا انطلقوا في عملية البحث على الطفلة مريم المفقودة.