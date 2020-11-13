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حزيم بلا حدود:”الإشاعات ستقتلني أكثر من المرض”

فن وثقافة
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حزيم بلا حدود:”الإشاعات ستقتلني أكثر من المرض”
بقلم زهيدة ث

يعاني الفنان الكوميدي “محمد حزيم” في الّأشهر الاخيرة، من انتشار اشاعات كثيرة حول حالته الصحية، آخرها كانت منذ عدة أيام حول تدهور حالته الصحية.

ونفى الممثل المحبوب “حزيم بلا حدود” صحة الأخبار المتداولة حول تدهور حالته الصحية، وأكد في فيديو مصور له: “الحمد لله.. أنا بصحة جيدة”.
وأكد بطل سلسلة “بلا حدود” في ذات المنشور:” الصورة التي يتم تداولها لي بالمستشفى قديمة عمرها يزيد عن ست سنوات”.
ليضيف:”اشاعات تدهور صحتي ونشر صوري قديمة في المستشفى ستقتلني أكثر من المرض”.
من جهة اخرى، أكد جيران الفنان الكوميدي أن “عمي حزيم” كما يناديه جيرانه، بصحة جيدة والحمد لله .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=919948

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