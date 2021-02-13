حزيم بلا حدود لـ”تلفزيون النهار”: لهذا أطلق علي بعض الفنانين إشاعات المرض

أكد الفنان الكوميدي حزيم بلا حدود، أنه يتمتع بكامل صحته، وما يروج من اشاعات حول مرضه هو عمل زملاءه الفنانين.

وصرح لتلفزيون النهار ببرنامج “برايك فاست” أن الهدف مما يروج له هؤلاء الفنانون هو خوفهم من مشاركته في البرامج الرمضانية.

وقال “أتأسف كثيرا للإشاعات التي تطلق من هنا و هناك تقول أنني مريض و لا أستطيع التحرك أو التكلم”.

وأضاف “متأكد بأن زملائي الفنانين هم الذين يطلقون هذه الإشاعات فقط لكي لا أزاحمهم في الأعمال الخاصة بشهر رمضان”.

وتابع حزيم بلا حدود ” قاموا بهذا لأنهم متأكدون أن الجمهور يحبني و يطلبني كثيرا..”

وزاد “صحيح في وقت مضى تعرضت لوعكة صحية، لكن كثر خير الرجل الذي وقف معي”.

وترحم حزيم على رئيس أركان الجيش الراحل، القايد صالح، قائلا إنه وقف معه في محنته الصحية وتكفل به مائة بالمائة.

وأشار أنه لا يزال يعالج هو وعائلته في المستشفى العسكري بوهران، وهذا بفضل القايد صالح رحمه الله.

واغتنم الممثل حزيم الفرصة وقدم بعض الرقصات المعروف بها في برنامج” بلا حدود” مع مصطفى غير هاك وحميد.

كما تأسف على عدم مشاركته في أي عمل خاص بشهر رمضان ، مؤكدا أنه مازال قادرا على العطاء.

وقال “أنا حتى و إن كنت مقعدا على كرسي متحرك، أستطيع العمل، ما زلت قادرا على العطاء”.

وأضاف “سأستغل أي فرصة لأقدم لجمهوري ما يحب، إشتقت للعمل، ومستعد لبذل أي مجهود لأكون حاضرا وعند حسن ظن الجمهور”.

للتذكير الفنان الفكاهي حزيم بلا حدود شارك في العديد في الأعمال التلفزيونية.

واشتهر مع حمدي و مصطفى غير هاك في السلسلة الفكاهية بلا حدود في التسعينيات، من إنتاج محطة وهران الجهوية.

زهيدة.ث