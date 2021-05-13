حزيم يكشف آخر ما دار بينه وبين المرحوم بلاحة بن زيان

زار طاقم تلفزيون “النهار”، الفنان الجزائري القدير “حزيم“، في منزله، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعايد حزيم، الشعب الجزائري، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية.

واستذكر حزيم بهذه المناسبة، الفنان الراحل بلاحة بن زيان، والذي رحل عن عالمنا خلال الشهر الفضيل.

وتحدث الفنان عن زيارته الأخيرة للراحل بالمستشفى وقال: “لما زرت بلاحة فرح بزاف.. قبلته على رأسه وأخبرته بأنني كنت هنا بالمستشفى وتعافيت وتمنيت له الشفاء”.

وأضاف حزيم: “بعد يومين أو ثلاثة، وصلني خبر وفاته، رحمة الله عليه، وأتمنى الشفاء لكل المرضى”.

وعن عادات العيد، كشف حزيم بأنه من محبي الطبخ، وقام بإعداد “الببوش”، في اليوم الأول للعيد وهي عادة ورثها عن والديه.