حزيم يكشف عن الحالة الصحية لـ”النوري”

كشف الفنان الكوميدي “محمد حزيم” والمعروف بـ”حزيم بلا حدود“، عن الوضع الصحي لزميله الفنان بلاحة بن زيان والمعروف بـ”النوري“.

ونشر حزيم، صورة جمعته مع “النوري”، من المستشفى العسكري بوهران، عبر صفحته على فايسبوك وقال إن النوري بخير.

وكان “النوري”، قد طمأن محبيه حصريا عبر قناة “النهار” حول حالته الصحية.

وقال بلاحة، في مكالمة عبر تقنية السكايب: “رغم مرضي لم أستطيع تفويت فرصة العمل في سلسلة عاشور العاشر”.

وكشف “النوري”، إنه كان مريضا خلال التصوير وإن الله أعطاه القوة ومكنه من التغلب على المرض أثناء العمل.

وأضاف الممثل الكوميدي أنه تعب كثيرا، كما أنه أجرى عملية جراحية على مستوى شرايين القلب.

وطلب الممثل القدير بلاحة بن زيان من الشعب الجزائري عامة وجمهوره ومحبيه خاصة، الدعاء له بالشفاء العاجل.