حزيم يُجري عملية جراحية ناجحة بالقلب

أجرى الفنان الجزائري القدير، محمد حزيم، عملية جراحية ثالثة على مستوى القلب، بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، تكللت بالنجاح.

وتحصلت “النهار أونلاين”، على صور حصرية للفنان حزيم محمد، مباشرة بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى القلب.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن الفنان يتواجد في حالة صحية مستقرة.

كما أكد الأطباء المشرفين على الفنان، أن حالته الصحية مستقرة، ويحتاج للراحة قبل أن يخرج هذا الأسبوع من المستشفى.

للتذكير، أجرى الفنان القدير محمد حزيم، عمليتين جراحيتين سابقا، بالمستشفى الجامعي عبد القادر حساني بسيدي بلعباس.

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الفنان حزيم مريض و يتواجد بمستشفى مصطفى باشا

هذا ونُقل الفنان حزيم قبل حوالي أسبوعين، على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا لتلقي العلاج بعدما تم نقله عبر سيارة طاكسي أجرة.

وفي هذا السياق، يعيش الفنان حزيم أيام صعبة بعد مرضه الذي يعاني منه السنوات الاخيرة بسبب مشاكل في القلب.

وحسب مصادر رسمية للنهار، فإن الفنان تنقل رفقة زوجته من سيدي بلعباس إلى وهران تم العاصمة عبر سيارة أجرة.

حيث قالت زوجة الفنان في هذا الخصوص: “حاولنا الاتصال بمستشفيات لايصاله عبر سيارة اسعاف لكن دون جدوى”. و هو ما أثار إستياء الفنان الكوميدي حزيم محمد.

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