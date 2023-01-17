حسابات “الدوفيز”.. بنك الجزائر يحدد معدلات الفائدة المطبقة خلال الثلاثي الأول لـ2023

كشف بنك الجزائر، على موقعه الالكتروني، معدلات الفائدة المطبقة على الحسابات بالعملات الأجنبية للثلاثي الأول من عام 2023.

كما تأتي هذه الفوائد تطبيقا للتعليمة رقم 01- 2022، المؤرخة في 5 جانفي 2022، المتعلقة بشروط مكافأة الحسابات بالعملات الأجنبية. التي تنص على مكافأة الودائع في حسابات العملات الأجنبية للأشخاص الطبيعيين حسب معدلات الفائدة المحددة من طرف بنك الجزائر.

وتتعلق التعليمة بحسابات العملات الأجنبية للأشخاص الطبيعيين ذو الجنسية الجزائرية المقيمين وغير المقيمين. والأشخاص الطبيعيين ذو الجنسية الأجنبية المقيمين وغير المقيمين. مشيرة إلى أنه “لا يمكن لأصول الحسابات بالعملات الأجنبية الخاصة بالتجار والمصدرين أن تكون موضع إيداع لأجل”. “ولا تمنح عليها أي مكافأة”.

كما حددت الوثيقة “المدة القصوى للوديعة لأجل بـ12 شهرا”. مضيفة أن “معدل فائدة الودائع لأجل يتم تحديدها بناء على قرار من بنك الجزائر في بداية كل ثلاثي”.

وفي هذه الاطار، تم تحديد معدلات الفائدة على الحسابات بالعملات الأجنبية للثلاثي الأول من عام 2023 كالتالي : (الوحدة: %)

وفتح بنك الجزائر الخارجي خمسة شبابيك لخدمات الصيرفة الإسلامية بولايات مستغانم ومعسكر “معسكر وسيق”، وغليزان وتيارت.

وقال المدير العام لبنك الجزائر الخارجي لزهر لطرش في تصريح صحفي خلال إشرافه على افتتاح شباك للصيرفة الإسلامية بوكالة مستغانم، أن فتح هذه الشبابيك الجديدة يدخل في إطار برنامج شبكة بنك الجزائر الخارجي التي تسوق لحد الآن 10 منتجات في هذا المجال.

كما أكد لطرش، أن بنك الجزائر الخارجي يعد أول بنك عمومي يسوّق منتوج السلام الموجه للمؤسسات لتمويل دورة الإستغلال. كما أصبح بإمكان الزبائن طلب قرض ضمن الصيرفة الإسلامية لاقتناء سيارة بنسبة تمويل تقدر بـ 90 في المائة. أو ما يسمى بمنتوج تمويل السيارات.

وبخصوص الحصيلة في مجال الصيرفة الإسلامية منذ انطلاقها قال لطرش، أن المبلغ المتحصل عليه لحد الآن يفوق 17 مليار دج. بعد فتح أزيد من 9.200 حساب على مستوى شبابيك هذه الخدمة الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن.