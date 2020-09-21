حسابات بلماضي تختلط من جديد والخضر مُهددون بفقدان هؤلاء اللاعبين

إختلطت حسابات جمال بلماضي، من جديد، بخصوص تربص شهر أكتوبر، بسبب التطورات الصحية في أوروبا، وإنعاكاستها السلبية على برنامج الخضر.

وسيكون الرجل الأول في الخضر، مُجبرا على الإستغناء عن جميع لاعبيه الناشطين في فرنسا، في حالة برمجة ودية الكاميرون بهولندا.

وراسلت السلطات الهولندية الإتحادية الكاميرونية، لتعلمها برفضها إستقبال اللاعبين القادمين من فرنسا، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على الجزائر.

وجاء هذا القرار من الطرف الهولندي، بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا التي تعصف بـ”ليغزاغون” في الأيام الماضية.

وسيجد الأفناك نفسهم يفتقدون خدمات العديد من العناصر المهمة، وفي مقدمتها يوسف عطال “الذي كان سيغيب لا محالة بسبب الإصابة”.

كما ستحرم التشكيلة الوطنية من خدمات أندي دولور، أليكسندر أوكيدجة، وحريس بلقبلة وهشام بوداوي.

وأكد موقع “الأسود غير المروضة” الكاميروني، بأن تعليمة الهولنديين، ستكون سببا في تحويل الودية أمام محاربي الصحراء للنمسا.