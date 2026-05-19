حسابات فايسبوكية تشيد بـ”داعش” تورّط عشرينيَيْن في قضية جنائية

تورّط شابان في مقتبل العمر، تترواح أعمارهما بين 20 و22 سنة، في قضية جنائية ارتبطت وقعائها بارتكاب أفعال إرهابية. بعد رصد حساب المتهم المدعو “م.ر” المقيم بولاية البويرة. يقوم بنشر فيديوهات وأفكار تشيد بالتنظيم الإرهابي ” داعش”. مستغلا حسابه على منصة “فايسبوك” وتطبيقة “تليغرام”.

حيث ربط المتهم اتصالات مع أحد قادة التنظيم الذي كان يسيّر قناة الكترونية، المكنى “أبو الحسن الحنفي القريشي”. الذي قام بتزويده بكل العمليات القتالية التي يشرف عليها “دواعش” سوريا والعراق. محرّضا إياه على نشرها وتبنّي أفكار تطرفية تكفيرية.

حيث مثُل المتهمين كل من المدعو “م.رامي” و”ف.أ.لخضر” المنحدرة أصوله من ولاية غرداية أمام محكمة الجنايات الإبتدائية. لمتابعتهما بجناية الإشادة والتشجيع على الإفعال الإرهابية. أعاد نشر تسجيلات. ومطبوعات تشيد بالأفعال الإرهابية. استخدام تكنولوجيا الإعلام والإتصال لنشر أفكار تنظيم إرهابي.

عملية إيقاف المتهمين “م.ر” و “ف.أ. ل”، تمت في إطار متابعة نشاطات الجماعات الإرهابية الناشطة داخل وخارج التراب الوطني. وبناءا على معلومات واردة إلى المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لأمن الجيش. مفادها قيام المتهم ” م.رامي” بنشر أفكار ونشاطات التنظيم الإرهابي “داعش” على مختلف مواقع التواصل وعليه تم بتاريخ 01/11/2025. توقيف المعني بالأمر على مستوى محطة النقل البري بخروبة الجزائر.

حيث اعترف المتهم أنه منذ أواخر سنة 2023 بدأ يشاهد فيديوهات عبر تطبيق “الانستغرام” في حسابه الخاص. المعروف بـ ramiiiiye تحتوي على مقاطع همجية وموت وقتل الأشخاص في حوداث مرور أو رميا بالرصاص، فكان معجبا بهذه الفيديوهات.

و في بداية سنة 2024 شاهد مقطع فيديو لأفراد من الجماعات الإرهابية “داعش” بالعراق، و هم بصدد القيام بعملية قتل الشاب. وقبل وقوع عملية القتل تم عرض رابط خاص بقناة على تطبيق تليغرام لتكملة الفيديو. فقام بالولوج إلى الرابط الذي قاده إلى قناة لا يتذكر اسمها الخاصة بالمكنى “أبو الحسن الحنفي”. الذي كان يقوم بنشر العديد من الفيديوهات الخاصة بالجماعات الإرهابية “داعش”. وأحيانا نشر دروس خاصة بالفكر الإسلامي.

كما أقرّ المتهم أنه خلال نفس الفترة قام بالتحدث مع المكنى “أبو الحسن الحسيني القرشي” عن طريق رسائل نصية وصوتية. وعدة مكالمات في ذات القناة. فقام بإطلاعه على جميع عمليات أفراد داعش في عدة مناطق من العراق وسوريا صوتا وصورة. وفي العديد من المرات يقوم بالرد على الفيديوهات التي يقوم بنشرها الخاصة بعمليات أفراد الجماعات الإرهابية داعش،. إلى أن توطدت العلاقة وأصبحت صداقة.

وخلال بداية سنة 2024 ، صرّح المتهم أن ” أبو الحسن الحسيني القرشي” قام بمتابعة عدة قوات خاصة بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. من بينها الأرشيف الجامع المنتدى نزهة الأحباب. وأنه من خلال تواصله معه كان يرسل له روابط الأحاديث دينية ودروس في الشريعة. بعدها بدأ في إرسال إصدارات للتنظيم الإرهابي داعش. كما انه المتهم تعرّف حسب تصريحاته على شخص يدعى “أبو مصعب” مستعمل حساب تليغرام المعرف به chaiwalah مناصر التنظيم الدولة الإسلامية داعش، مقيم ببريطانيا.، هذا الأخير كان يرسل له عدة رسائل و روابط كما يستعمل أيضا حساب تيك توك المعرف بـ “الموحد”. وأن هذا الأخير هو من أقنعه بفكرة أن التنظيم الإرهابي داعش على حق - حسب أقواله-.

كما أرسل له صور المحادثات مع هذا الإرهابي صاحب حساب “أشعث أغبر” ويزوّده بدروس تحريضية صادرة عن قادة التنظيم الإرهابي داعش والتي تتمحور حول مواضيع التوحيد والتكفير، وخلال نفس الفترة تعرف على صاحب الحساب “أدهم”، مضيفا أن صاحب حساب “المولود بالفطرة” المعروف amwludfrica، هو من جنسية جزائرية مناصر للتنظيم الإرهابي داعش، إلا أنه لم يفصح عن اسمه الحقيقي و تعرف عليه عن طريق المدعو “أبو الحسن الحنفي”.

ومواصلة للتحقيق، تبيّن أن المتهم الثاني ” ف. ا.لخضر ” صاحب حساب على “فيسبوك” يحمل الإسم المستعار بالعربية xavier zadmadov”، ولديه حساب في موقع “انستغرام” يحمل نفس الإسم السالف الذكر، ولديه حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي (tiktok)، وتواصل مع المتهم الأول” م.رامي ” على تطبيق الانستغرام ramiiiye، وكانا يخوضان في أحاديث متنوعة ، رغم علمه بالمحتوى الذي ينشره. كما كان يشاهد فيديوهات للعمليات الإرهابية في موقع “فيسبوك” غير أنه نفى المتهم علاقته مع الأشخاص الافتراضيين على نفس الموقع، منهم ابو مصعب الجزائري، و “المولود بالفطرة” المعروف بالاسم المستعار على تطبيق الانستغرام بـ ” أبو الحسن الحسيني القرشي” .

