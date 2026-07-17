حسابات تابعة لـ “ماك” تروج لأخبار كاذبة حول انقطاع الكهرباء في الجزائر

تداولت عدة حسابات أجنبية على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة أخبارًا كاذبة ومضللة بشأن انقطاع التيار الكهربائي في الجزائر.

وزعمت صفحة République Kabyle News جمهورية القبائل نيوز أن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في وفاة 60 شخصًا داخل مصالح الاستعجالات بالمستشفيات الجزائرية، نتيجة توقف أجهزة حيوية من بينها أجهزة التنفس الاصطناعي وغسل الكلى وأنظمة الأكسجين، فضلًا عن معدات حفظ الدم والأدوية الحساسة.

وغرضها ترويج إدعاءات، وأكاذيب لا أساس لها من الصحة حول وقوع وفيات جماعية بسبب انقطاع الكهرباء في الجزائر، دون أي دليل رسمي.

والهدف من نشر الأخبار الكاذبة محاولة لإثارة البلبلة ونشر الذعر وسط المواطنين عبر ترويج معلومات لا أساس لها من الصحة.

كما تندرج ضمن حملات التضليل الإلكتروني التي تستهدف نشر الشائعات وإثارة القلق لدى الجزائريين.

ويدير هذه الصفحات ومنها صفحة République Kabyle News جمهورية القبائل نيوز عناصر محسوبون على حركة الماك الارهابية وتنشط انطلاقا من المغرب.