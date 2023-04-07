حساب”الليغ 1″ يشيد بشايبي

أشاد الحساب الرسمي للدوري الفرنسي “الليغ 1″، بإمكانيات الدولي الجزائري، فارس شايبي، بعد حسمه تأهل فريقه لنهائي كأس فرنسا.

بعد أن سجل الهدف الثاني لفريقه تولوز، في مواجهة أنسي، أمس الخميس، في نصف نهائي المنافسة.

ونشر حساب “الليغ1″، عبر الفايسبوك، صورة لنجم تولوز شايبي، وأرفقها بعبارة:” شارك فارس شايبي مع تولوز بالأمس في كأس فرنسا كبديل في الدقيقة 64 وتمكن من حسم المباراة بهدف رائع في الدقيقة 85 ليكتب تأهل فريقه لنهائي البطولة!”.

يجدر للإشارة، شارك لاعب الخضر شايبي مع فريقه تولوز في 31 مواجهة هذا الموسم، وسجل 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.