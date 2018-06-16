حسابيا.. هذا هو المُنتخب الأقرب للفوز بكأس العالم 2018 !!

الرياضة
  • -
  • 0
حسابيا.. هذا هو المُنتخب الأقرب للفوز بكأس العالم 2018 !! كأس العالم 2018
بقلم وليد كويني

أجرت مجموعة من علماء الرياضيات من جامعات ألمانيا وبلجيكية، دراسة توقعوا من خلالها نتائج نهائيات بطولة كأس العالم 2018 الجارية بروسيا.

وقام العلماء بدراسة 100 ألف احتمال ممكن في البطولة وأخذ العلماء في الاعتبار عوامل عدة (التصنيف، متوسط ​​عمر اللاعبين وعددهم، وغيرها من المعايير).

وإحتلت إسبانيا المركز الأول، بحسب الدراسة المفضلة لأبرز المرشحين للفوز بلقب مونديال 2018، وفرصة تتويجها بلغت 17.8%.

وتلتها ألمانيا حاملة اللقب، في المرتبة الثانية بنسبة (17.1%)، ومن ثم البرازيل بنسبة (12.3%)، بينما قدرت فرصة منتخب روسيا بنسبة 0.1% فقط.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

the_field('ads-300-250', 'options');

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital