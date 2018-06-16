حسابيا.. هذا هو المُنتخب الأقرب للفوز بكأس العالم 2018 !!

أجرت مجموعة من علماء الرياضيات من جامعات ألمانيا وبلجيكية، دراسة توقعوا من خلالها نتائج نهائيات بطولة كأس العالم 2018 الجارية بروسيا.

وقام العلماء بدراسة 100 ألف احتمال ممكن في البطولة وأخذ العلماء في الاعتبار عوامل عدة (التصنيف، متوسط ​​عمر اللاعبين وعددهم، وغيرها من المعايير).

وإحتلت إسبانيا المركز الأول، بحسب الدراسة المفضلة لأبرز المرشحين للفوز بلقب مونديال 2018، وفرصة تتويجها بلغت 17.8%.

وتلتها ألمانيا حاملة اللقب، في المرتبة الثانية بنسبة (17.1%)، ومن ثم البرازيل بنسبة (12.3%)، بينما قدرت فرصة منتخب روسيا بنسبة 0.1% فقط.